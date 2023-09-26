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تستهدف 6 فئات للوصول لمليون متطوع

إطلاق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
إطلاق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023
المواطن - واس

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أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023 في نسختها الثالثة، وذلك تشجيعاً للعمل التطوعي، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 ، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح معاليه أن إطلاق الدورة الثالثة للجائزة يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها في الدورتين السابقتين، وتعزيزاً لمفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية وذات أثر مجتمعي ملموس.

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أهداف الجائزة

وتهدف الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى تحفيز ممارسات العمل التطوعي بطريقة مستدامة لدى الأفراد والجهات، وإبراز وتكريم الممارسات التطوعية المتميزة والقائمين عليها، والإسهام في التنمية المستدامة لقطاع العمل التطوعي بالمملكة، إضافة إلى تعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.

وتستهدف الجائزة ست فئات، هي: القطاعات الحكومية، وغير الربحية ، والخاصة، والتعليمية (الجامعات والكليات وإدارات التعليم)، والفِرق التطوعية، إضافة إلى الأفراد.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ الجهات والأفراد الراغبين بالمشاركة في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى زيارة المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك لمعرفة ضوابط المشاركة، إضافة إلى معايير التحكيم ومراحل الجائزة من خلال الرابط: ‏‪https://award.nvg.gov.sa/

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