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للتحفيز نحو تطوير علم الآثار

إطلاق جائزة التميز الأثري بختام قمة العلا العالمية

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
إطلاق جائزة التميز الأثري بختام قمة العلا العالمية
المواطن - واس

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اختتمت مساء اليوم، فعاليات “قمة العلا العالمية للآثار ” بالإعلان عن إطلاق جائزة تحت اسم “جائزة قمة العلا العالمية للآثار للتميز الأثري”، التي تهدف إلى الإسهام في التحفيز نحو تطوير علم الآثار، والابتكار في المجالات الأثرية والتراث الثقافي.

وكانت القمة عقدت لمدة ثلاثة أيام في قاعة “مرايا” بمحافظة العلا، بمشاركة 300 شخصية علمية من 39 بلدًا يمثلون جميع قارات العالم.

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11 جلسة حوارية

وشهدت القمة التي نظمتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا نقاشات موسعة ضمن 11 جلسة حوارية، حول واقع الآثار في العالم، وسبل تطوير التقنيات الخاصة بالحفاظ عليها، ودعم الاكتشافات الأثرية الجديدة، والاحتفاء بخبراء وعلماء الآثار الشباب ودعمهم.

وتهدف القمة إلى أن تصبح منصة عالمية أولى في قطاع التراث الثقافي وعلوم الآثار، تجسيدًا لما تزخر به محافظة العلا من ثراء ثقافي وإرث إنساني وأصول ثقافية صاغتها حضارات متعاقبة منذ أكثر من 200 ألف عام، وكانت مقصدًا لرحلات الرحالة والمستكشفين، ولا تزال حتى اليوم أحد أهم مواقع الاستكشافات التاريخية نظير ما تختزنه من آثار.

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