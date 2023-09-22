إطلاق جائزة التميز الإعلامي عبر 6 مسارات وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار سقوط متسلق من جبل ارتفاعه 150 مترًا بألمانيا تعليق خالد العقيلي على أزمة ياسر القحطاني الأخيرة السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد حمى الضنك تجتاح ولاية القضارف في السودان رئيس الإمارات: لقاء محمد بن سلمان مع فوكس نيوز يعكس رؤية السعودية الواثقة وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة التصنيع فعاليات عز الوطن تواصل إبهار زوار معرض وزارة الداخلية الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني قادة البحرين
أعلنت وزارة الإعلام إطلاق “جائزة التميز الإعلامي”، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر 6 مسارات تُكرِّم المبدعين من الجهات والأفراد.
وقال وزير الإعلام سلمان الدوسري عبر حسابه في منصة “إكس”: إن هذه الجائزة تأتي “تقديرًا لمبدعينا وإبداعهم”، مضيفًا: “لمبدعي الإعلام حق، والاحتفاء بهم واجب”، داعيًا الجميع إلى المشاركة عبر الرابط التالي: http://awards.media.gov.sa.
وتعد جائزة التميز الإعلامي، جائزة سنوية تحتفي بالأعمال الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات، وتكرم الشخصيات ذات البصمات والجهود النوعية، وذلك بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.
ـ تعزيز تفاعل المؤسسات والأفراد.
ـ تكريم المبادرين بإنتاج أعمال إعلامية مميزة.
ـ تشجيع الحس الإبداعي لدى المواطنين والمقيمين.
ـ تسليط الضوء على الأعمال والشخصيات المعززة للقيم الوطنية.
وتشمل الجائزة 6 مسارات وهي: (الصورة الفوتوغرافية، الفيديو الإبداعي، المادة الصحفية، المنتج التلفزيوني، المنتج الصوتي، الأغنية الوطنية).
وكشفت وزارة الإعلام بدء استقبال المشاركات اعتبارًا من اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يستمر التقديم حتى 17 أكتوبر القادم، وبعد ذلك سوف تتم عملية التصفية والترشيح خلال الفترة من 17- 26 أكتوبر، ومن ثم مرحلة التحكيم اعتبارًا من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر القادم، وبعد ذلك سيتم إقامة حفل إعلان الفائزين.