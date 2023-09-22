Icon

إطلاق جائزة التميز الإعلامي عبر 6 مسارات Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار Icon سقوط متسلق من جبل ارتفاعه 150 مترًا بألمانيا Icon تعليق خالد العقيلي على أزمة ياسر القحطاني الأخيرة Icon السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد Icon حمى الضنك تجتاح ولاية القضارف في السودان Icon رئيس الإمارات: لقاء محمد بن سلمان مع فوكس نيوز يعكس رؤية السعودية الواثقة Icon وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة التصنيع Icon فعاليات عز الوطن تواصل إبهار زوار معرض وزارة الداخلية Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني قادة البحرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتكريم المبدعين من الجهات والأفراد بالمجال

إطلاق جائزة التميز الإعلامي عبر 6 مسارات

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
إطلاق جائزة التميز الإعلامي عبر 6 مسارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الإعلام إطلاق “جائزة التميز الإعلامي”، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر 6 مسارات تُكرِّم المبدعين من الجهات والأفراد.

وقال وزير الإعلام سلمان الدوسري عبر حسابه في منصة “إكس”: إن هذه الجائزة تأتي “تقديرًا لمبدعينا وإبداعهم”، مضيفًا: “لمبدعي الإعلام حق، والاحتفاء بهم واجب”، داعيًا الجميع إلى المشاركة عبر الرابط التالي: http://awards.media.gov.sa.

قد يهمّك أيضاً
ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال

ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال

سيارة تخترق مدخل صيدلية بالرياض

سيارة تخترق مدخل صيدلية بالرياض

جائزة التميز الإعلامي وأهدافها

وتعد جائزة التميز الإعلامي، جائزة سنوية تحتفي بالأعمال الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات، وتكرم الشخصيات ذات البصمات والجهود النوعية، وذلك بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتهدف الجائزة إلى:

ـ تعزيز تفاعل المؤسسات والأفراد.

ـ تكريم المبادرين بإنتاج أعمال إعلامية مميزة.

ـ تشجيع الحس الإبداعي لدى المواطنين والمقيمين.

ـ تسليط الضوء على الأعمال والشخصيات المعززة للقيم الوطنية.

6 مسارات

وتشمل الجائزة 6 مسارات وهي: (الصورة الفوتوغرافية، الفيديو الإبداعي، المادة الصحفية، المنتج التلفزيوني، المنتج الصوتي، الأغنية الوطنية).

وكشفت وزارة الإعلام بدء استقبال المشاركات اعتبارًا من اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يستمر التقديم حتى 17 أكتوبر القادم، وبعد ذلك سوف تتم عملية التصفية والترشيح خلال الفترة من 17- 26 أكتوبر، ومن ثم مرحلة التحكيم اعتبارًا من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر القادم، وبعد ذلك سيتم إقامة حفل إعلان الفائزين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو
آخر الاخبار

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو

آخر الاخبار
استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة
السعودية اليوم

استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة

السعودية اليوم
المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا
الرياضة

المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية...

الرياضة
أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف أيفون
تكنولوجيا

أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف...

تكنولوجيا
وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا
العالم

وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا

العالم
غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
آخر الاخبار

غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد...

آخر الاخبار
جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا
العالم

جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا

العالم
السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا
السعودية اليوم

السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات...

السعودية اليوم