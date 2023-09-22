إطلاق جائزة التميز الإعلامي عبر 6 مسارات

أعلنت وزارة الإعلام إطلاق “جائزة التميز الإعلامي”، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر 6 مسارات تُكرِّم المبدعين من الجهات والأفراد.

وقال وزير الإعلام سلمان الدوسري عبر حسابه في منصة “إكس”: إن هذه الجائزة تأتي “تقديرًا لمبدعينا وإبداعهم”، مضيفًا: “لمبدعي الإعلام حق، والاحتفاء بهم واجب”، داعيًا الجميع إلى المشاركة عبر الرابط التالي: http://awards.media.gov.sa.

جائزة التميز الإعلامي وأهدافها

وتعد جائزة التميز الإعلامي، جائزة سنوية تحتفي بالأعمال الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات، وتكرم الشخصيات ذات البصمات والجهود النوعية، وذلك بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتهدف الجائزة إلى:

ـ تعزيز تفاعل المؤسسات والأفراد.

ـ تكريم المبادرين بإنتاج أعمال إعلامية مميزة.

ـ تشجيع الحس الإبداعي لدى المواطنين والمقيمين.

ـ تسليط الضوء على الأعمال والشخصيات المعززة للقيم الوطنية.

6 مسارات

وتشمل الجائزة 6 مسارات وهي: (الصورة الفوتوغرافية، الفيديو الإبداعي، المادة الصحفية، المنتج التلفزيوني، المنتج الصوتي، الأغنية الوطنية).

وكشفت وزارة الإعلام بدء استقبال المشاركات اعتبارًا من اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يستمر التقديم حتى 17 أكتوبر القادم، وبعد ذلك سوف تتم عملية التصفية والترشيح خلال الفترة من 17- 26 أكتوبر، ومن ثم مرحلة التحكيم اعتبارًا من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر القادم، وبعد ذلك سيتم إقامة حفل إعلان الفائزين.