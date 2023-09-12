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داخل المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف

إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا
المواطن - فريق التحرير

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في واحدة من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ندرة في العالم وعلى بعد خطوات من الحرم المكي الشريف، شهدت مدينة جدة حفل توقيع شراكة استراتيجية بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة إسناد العقارية لإطلاق “جوهرة جبل عمر” والتي تعد من أهم الفرص الاستثمارية القادمة التي تطرحها شركة جبل عمر من خلال البيع بالمزاد العلني، وتتكون الفرصة من قطعتي أرض تقدر مساحة الجوهرة الأولى كما تم تسميتها قرابة 5,649.10 مترًا مربعًا وتبلغ مساحة الجوهرة الثانية 7,503.37 مترًا مربعًا.

تفاصيل جوهرة جبل عمر

وأوضح خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، أن جوهرة جبل عمر تقع ضمن المرحلة السادسة من مشروع جبل عمر داخل المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف والتي يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام عبر ممرات المشاة التي تربط مشروع جبل عمر بساحات المسجد الحرام، كما أن المشروع تتوافر فيه كافة خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها.

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وأضاف العمودي أن “الشركة تسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام المطورين العقاريين لتطوير مشاريع نوعية وتمكينهم على اقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك، حيث تستند استراتيجيتنا الحالية على تعزيز القيمة وتبني نموذج تشغيلي جديد لاستكمال مسيرة النمو بكل ثبات وعزيمة نحو تنفيذ خططنا ومشاريعنا الطموحة التي من شأنها تعزيز أداء الشركة، والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية الطموحة 2030 في زيادة الطاقة الاستيعابية من الحجاج والمعتمرين لتصل إلى 30 مليون زائر وتطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، مع تقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بقدسية المكان والمكانة وفق أعلى المعايير العالمية لخدمة ضيوف الرحمن وأداء فرائضهم بكل يسر وسهولة وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، مع تطوير مختلف المرافق والخدمات التي تلبي احتياج الزوار والمقيمين وترتقي بالخدمات المُقدمة في المنطقة المركزية”.

أكثر الفرص الاستثمارية ندرة

ومن جهة أخرى، أكد المهندس محمد بابحر الرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارية أن جوهرة جبل عمر تعتبر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة ندرة نظراً لأهمية موقعها الحيوي، وتعد فرصة ذات قيمة مستديمة ومتنامية العوائد الاستثمارية ولندرة الأراضي في المنطقة المركزية، حيث يمكن الاستثمار فيها ببناء برجين شاهقين في كل أرض تصل ارتفاعاتهما إلى 35 و 40 دورًا على التوالي مما يمكن كبار المستثمرين ورجال الأعمال من الاستثمار في تشييد الفنادق العالمية والأبراج السكنية والفندقية والمجمعات التجارية في أطهر بقاع الأرض.

وأضاف بابحر أن قطع الأرض مطورة بالكامل وفقاً لأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية للبنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، كل ذلك جعل منها فرصة استثمارية فريدة من نوعها لكل من يطمح للاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة.

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