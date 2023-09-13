إطلاق حساب “أحيطونا بأجوائكم” للمهتمين بالطقس

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أطلق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، حساب “أحيطونا بأجوائكم” للرصد التفاعلي مع مركز الأرصاد من قبل المهتمين بمشاركة أحوال الطقس عن طريق الصور والفيديوهات.
وأفاد مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحساب يستهدف المهتمين بالطقس والمناخ لمنحهم مساحة خاصة لمتابعة الأحوال الجوية من خلال توثيقها بصورة أو فيديو، وعرضها على الحساب عبر هاشتاق “أحيطونا بأجوائكم”.
ونبه المركز على الراغبين في متابعة ورصد أحوال الطقس بتوضيح الاسم، والمدينة والتاريخ عند نشر الصور والفيديوهات مع الهاشتاق؛ وذلك لإتاحة استخدام هذه المحتويات من قبل المركز.