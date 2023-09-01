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لائحة الاتهام لم تذكر الطائرة أو المضبوطات

إطلاق سراح 5 مصريين مشتبه بهم في قضية طائرة زامبيا المحملة بالذهب

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
إطلاق سراح 5 مصريين مشتبه بهم في قضية طائرة زامبيا المحملة بالذهب
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت السلطات الزامبية سراح ستة من المشتبه بهم فيما عرف محليًا بفضيحة جولدجيت، الخاصة بقضية طائرة زامبيا المحملة بالذهب.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فقد أسقطت تهمة التجسس عن المواطن الزامبي أوزوالد مولونجو ديانغامو، فضلًا عن خمسة مصريين آخرين.

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كما أشارت إلى أن عددًا آخر من المتهمين أحيل إلى المحاكمة، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، وفقًا لقناة العربية.

قصة طائرة زامبيا

وكانت السلطات في زامبيا قد أوقفت قبل أكثر من أسبوعين المصريين الخمسة، بالإضافة إلى ستة آخرين اتهمتهم بالتجسس لدخولهم منطقة محظورة في مطار لوساكا، بعد أن ضبطت على متن طائرة استقلوها أسلحة ورصاصًا وأموالًا سائلة وذهبًا مزيفًا.

وبعد فترة من التحقيقات، وجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا، اتهامات للرجال الموقوفين.

لكن القاضي ديفيس شيبويلي أجّل البت في طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى اليوم، بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام برفض الإفراج عنهم.

تفاصيل الاتهام والمضبوطات

يذكر أن لائحة الاتهام لم تذكر الطائرة أو المضبوطات، لكن محامي المتهمين قالوا في بيان إنهم كانوا على متن طائرة فتشتها إدارة مكافحة المخدرات في زامبيا يوم 13 أغسطس بمطار لوساكا الرئيسي.

5.7 مليون دولار

فيما كشفت إدارة المخدرات هذه أنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار، وخمسة مسدسات، و126 رصاصة، و602 قطعة يشتبه بأنها ذهب تزن نحو 127 كلغ.

ذهب مزيف

لكن وزير المناجم الزامبي بول كابوسوي أوضح لاحقًا أن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب بل تتشكل أساسًا من النحاس والزنك.

ما زاد من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.

وأوضح مصدر مصري مطلع أن الطائرة خاصة، وقامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية.

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