إطلاق سلسلة هواتف Apple iphone 15 وiPhone Pro

تعقد شركة Apple الآن الحدث الأهم لها في 2023، حيث تستعد لإطلاق سلسلة الهواتف الذكية Apple iphone 15 وiPhone Pro.

Apple iphone 15

وأفادت التقارير بأن الشركة ستطلق أربعة طرازات من iPhone – اثنان في كل سلسلة – بالإضافة إلى أجهزة أخرى.

يتم بث حدث Apple Wonderlust مباشرةً على قناة Apple الرسمية على YouTube، كما سيتم أيضًا بث الحدث مباشرةً على موقع أبل الرسمي بالإضافة إلى تطبيق Apple TV.

ومن المقرر أن تعلن أبل عن أكبر تغيير في هواتف آيفون منذ 11 عامًا، وهو استبدال منفذ Lightning للشحن بمنفذ من نوع USB-C.

أسعار آيفون 15

بحسب شبكة بلومبرج فإن آيفون 15 وآيفون 15 بلس ستبقى كما هي في العام الماضي 799 دولارًا.

وسيزيد سعر آيفون 15 برو بقيمة 100 دولار ليبدأ من 1099 دولارًا و200 دولار زيادة في سعر آيفون 15 برو ماكس ليبدأ من 1299 دولارًا، حسب سعة الذاكرة.