إطلاق مشاريع في سيتي سكيب بـ 65 مليار ريال

دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي” تحت شعار “لبناء مسكن المستقبل”، وذلك بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وقيادات القطاع العقاري والمصرفي.

وأعلن الحقيل في كلمه ألقاها خلال حفل افتتاح معرض “سيتي سكيب العالمي” عن إطلاق عددٍ من المشاريع بقيمة تجاوزت 65 مليار ريال، مبيناً أن المملكة شهدت نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع من حيث المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي لها دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030.

عملية تطويرية

وأفاد معاليه أن الأعوام المقبلة ستشهد توسعاً في بناء الضواحي السكنية في كافة أرجاء المملكة بمشاركة المطورين العقاريين العالميين، والعمل معاً نحو التقدم في العملية التطويرية والتنموية لقطاع الإسكان، في ظل بيئة تشريعية محفزة للاستثمار وخيارات تمويلية متنوعة أسهمت في ارتفاع نسبة مساهمة القروض العقارية في الناتج المحلي غير النفطي لأعلى مستوى لها على الإطلاق.

وأوضح معاليه أن معرض “سيتي سكيب” سيشهد إطلاقات لمشاريع نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتفعيل الشراكات الواعدة، مبيناً أنه في ظل حجم المشاريع الحالية والمستقبلية سيكون التركيز على الجودة واختصار الوقت اللازم لتسليم الوحدات، والاعتماد على أساليب البناء الحديثة.

تجارب عقارية

ويستعرض معرض “سيتي سكيب” على مدى أربعة أيام، الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن، كما يتناول أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية.

معرض سيتي سكيب العالمي

يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يعد حدثاً مهماً لاستعراض مستجدات القطاع العقاري ومناقشة التحديات عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، كما يضم قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، إضافة إلى منتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية، وتحدي الابتكار الذي يتيح للشركات الناشئة عرض أفكارهم لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً، وهاكاثون سيتي سكيب العالمي روشن الذي يخلق منافسة بين المتسابقين لإيجاد حلول نوعية في القطاع.