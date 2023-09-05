Icon

القبض على 4 مقيمين في جازان لاتخاذ سكنهم وكرًا لترويج المخدرات Icon وقف خاصية فيسبوك نيوز Icon منافسة شديدة بين ترامب وبايدن المتقاربين في استطلاعات الرأي Icon الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا Icon مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الطيران المدني Icon مشادة بين فتاة وسائق آسيوي يعود للخلف عكس السير Icon وقف كافة رحلات يونايتد إيرلاينز الأمريكية Icon إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال الألمانية Icon وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 4 مدن Icon أمطار مدينة يونانية خلال 10 ساعات بمجموع أمطار الرياض في 6 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تم القبض على أحد المشتبه بهم

إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال الألمانية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال الألمانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن وقوع حادث إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال في غرب ألمانيا مساء الثلاثاء.

عملية واسعة النطاق

وقال موقع فوكوس الإعلامي الألماني إن الشرطة أطلقت عملية واسعة النطاق على إثر الحادث.

قد يهمّك أيضاً
لا تعطيهم.. التسول جريمة تصرف أمواله في جهات معادية للوطن

لا تعطيهم.. التسول جريمة تصرف أمواله في جهات معادية للوطن

السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ

السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ

وتم القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، ويجري استجوابه من قبل الشرطة في ألمانيا، بينما يستمر البحث عن آخرين مشتبه بهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال
الرياضة

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ...

الرياضة
التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين
السعودية اليوم

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر...

السعودية اليوم
النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ
آخر الاخبار

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

آخر الاخبار
أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند
مشاهير

أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء...

مشاهير
ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء الوجه
العالم

ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء...

العالم
الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني
السعودية اليوم

الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم...

السعودية اليوم
رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق
السعودية اليوم

رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5...

السعودية اليوم