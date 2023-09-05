إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال الألمانية

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كشفت وسائل إعلام ألمانية عن وقوع حادث إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال في غرب ألمانيا مساء الثلاثاء.
وقال موقع فوكوس الإعلامي الألماني إن الشرطة أطلقت عملية واسعة النطاق على إثر الحادث.
وتم القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، ويجري استجوابه من قبل الشرطة في ألمانيا، بينما يستمر البحث عن آخرين مشتبه بهم.