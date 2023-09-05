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مغلق منذ 6 أغسطس الماضي

إعادة فتح المجال الجوي في النيجر

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
إعادة فتح المجال الجوي في النيجر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام رسمية في النيجر، أن قادة المجلس العسكري في النيجر قرروا فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 أغسطس الماضي.

مفتوح أمام كل الرحلات

وقالت قناة فرانس 24 الفضائية مساء الاثنين نقلًا عن متحدث باسم وزارة النقل النيجرية: إن المجال الجوي للنيجر قد تم فتحه، وإن المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام كل الرحلات الوطنية والدولية، كما أن الخدمات الأرضية استؤنفت أيضًا.

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وذكرت القناة عن المتحدث قوله: ما يزال المجال الجوي مغلقًا أمام كل الرحلات الجوية العسكرية والرحلات الخاصة الأخرى غير الحاصلة على ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

كان المجلس العسكري في النيجر قد أغلق الحدود البرية والجوية للنيجر غداة الاستيلاء على السلطة، ثم أعاد فتحها مع خمس دول حدودية في 2 أغسطس الماضي، وهي: الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد.

كانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من أن العقوبات الإقليمية وإغلاق الحدود يؤثران بشكل كبير على إمدادات النيجر بالمواد الغذائية الحيوية والتجهيزات الطبية.

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