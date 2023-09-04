إعانة البحث عن العمل مستمرة بعد 24 شهرًا من تاريخ التخرج الظهور الأول لـ عبدالله المعيوف في تدريبات الاتحاد 7 مروجين في قبضة مكافحة المخدرات رومان سايس بديل حسان تمبكتي في الشباب فرنسا ترد بقوة على مسألة طرد سفيرها من النيجر خسارة أوساسونا ضد برشلونة الصفقات العقارية تتراجع والقطاع السكني السبب 5 مزايا نظامية للموظف بالورديات الليلية متهور يقود مركبته بطريقة غير طبيعية ويتسبب بحادث بعثة المنتخب السعودي تصل نيوكاسل
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن صرف إعانة البحث عن العمل لا يتم إيقافها بعد إكمال 24 شهرًا من تاريخ التخرج، طالما استمرت الحالة “مؤهل” حسب شروط الأهلية.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: سأكمل بالشهر القادم 24 شهرًا من تاريخ التخرج من الجهة التعليمية، هل سيتم إيقاف صرف الإعانة بالشهر القادم رغم عدم إكمال مدة البرنامج (15 شهرًا)؟
بدوره، تفاعل حساب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ورد على السائل قائلًا: يتم احتساب عدم مضي 24 شهرًا كإجراء عند التقديم على البرنامج، ولا يتم إيقاف الصرف بعد مرور سنتين من تاريخ التخرج أثناء الاستفادة من البرنامج طالما استمرت الحالة “مؤهل” حسب شروط الأهلية.
وأشار البرنامج إلى أنه يتم التحقق من الأهلية عبر مصادر البيانات في الجهات الحكومية، وعلى المتقدم التأكد من صحة بيانات تاريخ انتهاء التعليم أو التدريب لدى جهة التعليم أو التدريب قبل التقديم على البرنامج.