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طالما استمرت الحالة مؤهل

إعانة البحث عن العمل مستمرة بعد 24 شهرًا من تاريخ التخرج

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
إعانة البحث عن العمل مستمرة بعد 24 شهرًا من تاريخ التخرج
المواطن - فريق التحرير

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن صرف إعانة البحث عن العمل لا يتم إيقافها بعد إكمال 24 شهرًا من تاريخ التخرج، طالما استمرت الحالة “مؤهل” حسب شروط الأهلية.

إعانة البحث عن العمل

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: سأكمل بالشهر القادم 24 شهرًا من تاريخ التخرج من الجهة التعليمية، هل سيتم إيقاف صرف الإعانة بالشهر القادم رغم عدم إكمال مدة البرنامج (15 شهرًا)؟

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بدوره، تفاعل حساب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ورد على السائل قائلًا: يتم احتساب عدم مضي 24 شهرًا كإجراء عند التقديم على البرنامج، ولا يتم إيقاف الصرف بعد مرور سنتين من تاريخ التخرج أثناء الاستفادة من البرنامج طالما استمرت الحالة “مؤهل” حسب شروط الأهلية.

التحقق من الأهلية

وأشار البرنامج إلى أنه يتم التحقق من الأهلية عبر مصادر البيانات في الجهات الحكومية، وعلى المتقدم التأكد من صحة بيانات تاريخ انتهاء التعليم أو التدريب لدى جهة التعليم أو التدريب قبل التقديم على البرنامج.

 

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