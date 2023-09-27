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بعد تفاقم خطرها على محاصيل الأرز

إعدام جماعي لـ 5 ملايين طائر كالويليا بتنزانيا

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
إعدام جماعي لـ 5 ملايين طائر كالويليا بتنزانيا
المواطن - فريق التحرير

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قضت سلطات تنزانيا على أكثر من خمسة ملايين طائر كويليا برش المبيدات، بعد أن تفاقم خطرها على محاصيل الأرز في منطقة مانيارا شمالي البلاد.

رش المبيدات ليلًا

وأوضحت هيئة الصحة والبيئة التنزانية في المنطقة أن العملية استمرت مدة 4 أيام، حيث تم رش المبيدات ليلًا باستخدام درونات، للحيلولة دون إلحاق أذى بخلايا النحل المنتشرة​​​.

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وأشارت الهيئة إلى أن خطورة هذا الصنف من الطيور، تكمن في قدرته على الطيران بأسراب كبيرة وأكل ما يزيد على 50 طنًّا من الحبوب خلال يوم واحد.

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