إعصار دانيال يدخل مصر من بوابة الإسكندرية ومطروح

وصل إعصار دانيال إلى مصر قادمًا من ليبيا، حيث شهدت كل من محافظات الإسكندرية ومطروح، موجة من الطقس المتقلب المصحوب برياح محملة بالأتربة الشديدة.

حجب الرؤية

ووثق مقطع فيديو وصور، التقلبات الجوية والرياح المحملة بالأتربة في الإسكندرية، ما أدى إلى تراجع حاد في مستوى الرؤية الأفقية على الشواطئ.

فيما تعرضت محافظة مطروح، اليوم الإثنين، لموجة من التقلبات الجوية تخللها سقوط أمطار متوسطة في بعض المناطق بالتزامن مع وصول إعصار دانيال إلى مصر.

وتسببت موجة الطقس في حجب الرؤية في سماء عدة مناطق على امتداد مطروح والساحل الشمالي نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فيما سقطت أمطار متوسطة في مناطق السلوم وبراني وطريق سيوة والقطراني.

رفع درجة الاستعداد

من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بشركة الصرف الصحي وكافة الجهات التنفيذية المعنية والأحياء، للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الـ 48 ساعة، تأثرًا بإعصار دانيال، وفقًا لما ذكره موقع “مصراوي”.

وكلف الشريف بالمتابعة اللحظية داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفي هذا السياق، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن الإعصار فقد معظم قوته بعد وصوله لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيره مختلفًا تمامًا على الأراضي المصرية.