إعصار دانيال يغرق مدينة درنة في تسونامي

وغرق جزء كبير من مدينة درنة، التي يسكنها نحو 100 ألف شخص، تحت الماء بعد انهيار سدين وأربعة جسور. وقال الهلال الأحمر إنه ما يصل إلى 10 آلاف شخص سُجلوا في عداد المفقودين في أعقاب الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال.

وتعاني كذلك مدن بنغازي وسوسة والمرج شرق ليبيا من تداعيات العاصفة التي ضربت البلاد يوم الأحد.

وقال هشام شكيوات، وزير الطيران وعضو لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لحكومة شرق البلاد، لبي بي سي نيوز إن انهيار أحد السدود جنوب مدينة درنة أدى إلى غرق أجزاء كبيرة من المدينة في البحر. وأضاف شكيوات: “لقد دُمر حي كبير. كما أن هناك عددًا كبيرًا من الضحايا، وهو عدد يتزايد كل ساعة”.

وقال وزير الطيران :” يوجد حاليًا 1500 قتيل وأكثر من 2000 مفقود. ليس لدينا أرقام دقيقة، لكنها كارثة”، مضيفًا أن “السد الذي انهار لم تتم صيانته منذ فترة”. اختفاء أجزاء من المدينة

وكان وزير الطيران المدني، هشام شيكوات، في حكومة شرق ليبيا قد قال لوكالة رويترز للأنباء، في وقت سابق، إن ربع المدينة قد اختفى.

وقال تامر رمضان، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، للصحفيين إن عدد القتلى من المرجح أن يكون هائلاً”. أعداد المفقودين