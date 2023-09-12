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10 آلاف شخص في عداد المفقودين

إعصار دانيال يغرق مدينة درنة في تسونامي

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
إعصار دانيال يغرق مدينة درنة في تسونامي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير ليبي، زار مدينة درنة شرقي البلاد، عدد قتلى الفيضانات في مدينة ليبية واحدة، والذي وصل إلى أكثر من 1500 شخص.

تسونامي يضرب درنة

وقال هشام شيكوات، وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا، في تصريحات لبي بي سي: “إنني صُدمت مما رأيت. الأمر يشبه تسونامي”.

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وغرق جزء كبير من مدينة درنة، التي يسكنها نحو 100 ألف شخص، تحت الماء بعد انهيار سدين وأربعة جسور. وقال الهلال الأحمر إنه ما يصل إلى 10 آلاف شخص سُجلوا في عداد المفقودين في أعقاب الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال.

انهيار السدود

وتعاني كذلك مدن بنغازي وسوسة والمرج شرق ليبيا من تداعيات العاصفة التي ضربت البلاد يوم الأحد.

وقال هشام شكيوات، وزير الطيران وعضو لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لحكومة شرق البلاد، لبي بي سي نيوز إن انهيار أحد السدود جنوب مدينة درنة أدى إلى غرق أجزاء كبيرة من المدينة في البحر. وأضاف شكيوات: “لقد دُمر حي كبير. كما أن هناك عددًا كبيرًا من الضحايا، وهو عدد يتزايد كل ساعة”.

وقال وزير الطيران :” يوجد حاليًا 1500 قتيل وأكثر من 2000 مفقود. ليس لدينا أرقام دقيقة، لكنها كارثة”، مضيفًا أن “السد الذي انهار لم تتم صيانته منذ فترة”.

اختفاء أجزاء من المدينة

وكان وزير الطيران المدني، هشام شيكوات، في حكومة شرق ليبيا قد قال لوكالة رويترز للأنباء، في وقت سابق، إن ربع المدينة قد اختفى.

وقال تامر رمضان، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، للصحفيين إن عدد القتلى من المرجح أن يكون هائلاً”.

أعداد المفقودين

كمال قال رمضان، عبر رابط فيديو، من دولة تونس المجاورة لليبيا: “لا تزال فرقنا على الأرض تقيم الوضع، ليس لدينا حصيلة نهائية في الوقت الحالي. وبلغ عدد المفقودين 10 آلاف شخص حتى الآن”.

وإلى جانب تضرُر مناطق في شرق ليبيا من الفيضانات، تضررت كذلك مدينة مصراتة غرب البلاد.

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