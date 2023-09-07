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إعلاميون: انتقال سالم الدوسري لـ الاتحاد غير ممكن

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
إعلاميون: انتقال سالم الدوسري لـ الاتحاد غير ممكن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الإعلاميون وليد الفراج وغرم العمري وأحمد الفهيد في برنامج “أكشن مع وليد” أنه من الصعب على الهلال التفريط في انتقال سالم الدوسري لنادي الاتحاد.

سالم الدوسري لا يُمكن بيعه

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى أن الدوسري رُشح للانتقال إلى نادي الاتحاد في حال لم يتمكن النادي من ضم المصري محمد صلاح.

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وقال الفراج: “الدوسري علامة من علامات الهلال، مثل سامي الجابر وصالح النعيمة لا يمكن التفريط فيه لأي ناد آخر”.

أما غرم العمري فقال: “الدوسري يقدم مستويات مميزة مثله مثل المحترفين الأجانب، لا أتوقع انتقاله لنادي الاتحاد والهلال لن يفرط فيه”.

بينما قال أحمد الفهيد: “سالم أيقونة وهو معروف عالميًّا بعد هدفه في شباك الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر”.

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