إعلاميون: انتقال سالم الدوسري لـ الاتحاد غير ممكن

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أوضح الإعلاميون وليد الفراج وغرم العمري وأحمد الفهيد في برنامج “أكشن مع وليد” أنه من الصعب على الهلال التفريط في انتقال سالم الدوسري لنادي الاتحاد.
وكانت بعض الأنباء أشارت إلى أن الدوسري رُشح للانتقال إلى نادي الاتحاد في حال لم يتمكن النادي من ضم المصري محمد صلاح.
وقال الفراج: “الدوسري علامة من علامات الهلال، مثل سامي الجابر وصالح النعيمة لا يمكن التفريط فيه لأي ناد آخر”.
أما غرم العمري فقال: “الدوسري يقدم مستويات مميزة مثله مثل المحترفين الأجانب، لا أتوقع انتقاله لنادي الاتحاد والهلال لن يفرط فيه”.
بينما قال أحمد الفهيد: “سالم أيقونة وهو معروف عالميًّا بعد هدفه في شباك الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر”.
غرم العمري: مستوى سالم الدوسري يوازي المحترفين الأجانب ولا أعتقد انتقاله للاتحاد
أحمد الفهيد: سالم يعتبر أيقونة ولا يمكن التفريط فيه#وليد_الفراج: هو علامة لنادي الهلال #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 6, 2023