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بعد حديثه عن مصير المدرب جيسوس مع الأزرق

إعلاميون: فهد المفرج بحاجة لثقة الهلاليين

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
إعلاميون: فهد المفرج بحاجة لثقة الهلاليين
المواطن - فريق التحرير

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طالب العديد من الإعلاميين الرياضيين، من جماهير نادي الهلال دعم ومساندة فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك بعد تصريحاته الإعلامية التي خرج بها أمس عقب الفوز على الشباب بنتيجة 2-0 في دوري روشن.

تعليق فهد المفرج

وكان المفرج قال في تصريحاته الإعلامية: ” أنا مثل جماهير الهلال، لست راضيًا على أداء الفريق، ولكن لا يُمكنني إقالة المدرب جورجي جيسوس لأن القرار يأتي من منظومة وليس من فرد”.

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وتابع المفرج: ” لا يوجد مدرب في العالم يضمن بقاءه ولكن هذا لا يعني الهجوم عليه، أنا مطالب بحماية جيسوس من انتقادات الإعلام والجمهور، ولا أعلم إذا كانت هناك نية لإقالة جيسوس لكن الحديث عن هذه الأمور يكون داخل الغرف المغلقة”.

واختتم المفرج حديثه قائلًا: ” أنا جزء من العمل وننتظر دعم الجماهير، ونحترم كل انتقاداتهم”.

نيمار في مقر الهلال

حديث يكشف الحقيقة

صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السابق والناقد الرياضي في برنامج ” أكشن مع وليد” قال: ” حديث فهد المفرج يستحق الاستماع له والتوقف عنده للاستفادة، المفرج أيقونة نجاح ونموذج أتمنى استنساخه في كل أندية الوطن”.

أما الإعلامي الرياضي محمد الشيخ فقال عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” خرج المفرج للإعلام ليكشف لجمهور الهلال الواعي كل الأمور تقديرًا له وإدراكًا لقيمته بتصريح خاطب فيه عقل المحبين لا قلوبهم ووعيهم لا تشنجهم بشفافية إدارية وفنية فسعى من يهمهم إرباك الهلال وإعلاء مصالحهم الخاصة لإخراج التصريح عن حقيقته بالاجتزاء والتحريف، واضحة”.

بينما قال الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” حديث في وقته، أوضح كل ما يحتاجه جمهور الهلال، وشجاعة تُحسب للكابتن المفرج، برافو فهو الآن يحتاج ثقة الجميع والوقوف مع الفريق”.

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