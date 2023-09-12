إعلان حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا

أطلقت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إعلانًا رسميًا لحالة طوارئ إنسانية تجاوبًا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا.

جهود الإغاثة في ليبيا

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، في منشور نشره عبر منصة إكس – بثتها وكالة الأنباء الليبية وال، أن إعلان الاحتياجات الإنسانية سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا.

وأضاف السفير ريتشارد نورلاند: سنقوم بالتنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لاستهداف المساعدات الأمريكية الرسمية.