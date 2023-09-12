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تجاوبًا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا

إعلان حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
إعلان حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إعلانًا رسميًا لحالة طوارئ إنسانية تجاوبًا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا.

جهود الإغاثة في ليبيا

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، في منشور نشره عبر منصة إكس – بثتها وكالة الأنباء الليبية وال، أن إعلان الاحتياجات الإنسانية سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا.

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وأضاف السفير ريتشارد نورلاند: سنقوم بالتنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لاستهداف المساعدات الأمريكية الرسمية.

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