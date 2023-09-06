إعلان حالة الطوارئ في الشيشان

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قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف اليوم الأربعاء إن خدمات الطوارئ الشيشانية تعمل على إزالة تبعات الإعصار القوي الذي ضرب جمهورية الشيشان
وأضاف قديروف عبر تلغرام: ضرب إعصار قوي جمهورية الشيشان تخلله هطول أمطار وبرَد في بعض الأماكن، وتسببت الرياح القوية في تدمير اللوحات الإعلانية والأسطح كما اقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء.
وبحسب وسائل الإعلام، أصدر قديروف أمرًا لخدمات الطوارئ في الجمهورية لتقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار والشروع فوراً في التصدي لها ومكافحتها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الترميم السريع للمباني والبنية التحتية المتضررة، وضمان سلامة مواطني الجمهورية.
وأكد أن العمل جار على ضخ المياه من المناطق التي غمرتها الفيضانات وتزويد المواطنين بكافة أنواع المساعدة اللازمة.