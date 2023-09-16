إغلاق التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 12 ليلًا

هدف ماني يمنح النصر التقدم ضد الرائد بالشوط الأول استبعاد دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي يزعج أردوغان لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا الوسط الرياضي ينعى خالد بن محمد رئيس الهلال الأسبق فتح تحقيق في كارثة انهيار سدي درنة بعد وفاة 11 ألف قتيل نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في قمة الـ77+ الصين الزمالك يخسر أمام أرتا سولار بثنائية إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات في 3 مناطق الاتفاق يواصل تألقه ويعبر أبها بثلاثية
من المقرر أن ينتهي التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 عبر نظام فارس في تمام الساعة 12 ليلًا.
وقالت الخبيرة في الشأن التعليمي لطيفة الدليهان عبر حسابها على منصة “إكس” “اليوم الساعة 12 ليلًا يغلق التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات لعام 1445″.
واشترطت وزارة التعليم، ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني فقط.
ويمكن التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية عبر (هنا)، وفي حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونيًا يمكن الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 خلال الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
ويراعى أن يكون هناك حساب فعَّال لمقدم الطلب في نظام فارس.