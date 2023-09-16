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عبر نظام فارس

إغلاق التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 12 ليلًا

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
إغلاق التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 12 ليلًا
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن ينتهي التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 عبر نظام فارس في تمام الساعة 12 ليلًا.

إغلاق التقاعد المبكر

وقالت الخبيرة في الشأن التعليمي لطيفة الدليهان عبر حسابها على منصة “إكس” “اليوم الساعة 12 ليلًا يغلق التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات لعام 1445″.

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واشترطت وزارة التعليم، ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

حساب فعال

ويمكن التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية عبر (هنا)، وفي حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونيًا يمكن الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 خلال الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويراعى أن يكون هناك حساب فعَّال لمقدم الطلب في نظام فارس.

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