Icon

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي Icon تفاصيل اجتماع إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي Icon 7 أحياء مستفيدة من السجل العقاري بالرياض Icon وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات Icon آلية الحصول على 150 ألف ريال غير مستردة من سكني Icon الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم المناطق بدءًا من الغد Icon مواجهة خاصة بين ياسين بونو وكاراسكو Icon تسليم منازل المستفيدين من ترميم بالرياض والأحساء وحفر الباطن Icon الأخضر الأولمبي يخطف الأنظار بـ دورة الألعاب الآسيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الواقع بين طريق المئة وشارع عبدالله السليمان

إغلاق جزئي لطريق الحرمين لإزالة جسر مشاة بحي الروابي

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
إغلاق جزئي لطريق الحرمين لإزالة جسر مشاة بحي الروابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة مرور جدة، إغلاق طريق الحرمين للجزء الواقع ما بين طريق المئة “الليث” وشارع عبدالله السليمان، وذلك ابتداءً من صباح يوم غد الجمعة من الساعة الـ 5 صباحًا وحتى الساعة الـ 9 مساءً.

الطرق البديلة

وكشفت أمانة جدة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن الإغلاق سيتم لتنفيذ إزالة جسر مشاة بطريق الحرمين (حي الروابي)، داعية قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة، كالتالي:

قد يهمّك أيضاً
28 مشروعًا وبرنامجًا تقدمها بر الأحساء لمستفيديها

28 مشروعًا وبرنامجًا تقدمها بر الأحساء لمستفيديها

حزن في مصر بعد وفاة الفنان أحمد عصام

حزن في مصر بعد وفاة الفنان أحمد عصام

– للمتجهين شمالاً إلى المدينة المنورة، الاتجاه إلى مخرج طريق الخدمة المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف والاتجاه إلى مخرج خدمة طريق الحرمين المتجه إلى المدينة المنورة.

– للمتجهين إلى مكة المكرمة، الاتجاه إلى مخرج خدمة طريق الحرمين المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف والاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى طريق الحرمين.

ولفت الأمانة إلى أنه يمكن أيضًا استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع وفقا للصورة المرفقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم