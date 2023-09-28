إغلاق جزئي لطريق الحرمين لإزالة جسر مشاة بحي الروابي

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة مرور جدة، إغلاق طريق الحرمين للجزء الواقع ما بين طريق المئة “الليث” وشارع عبدالله السليمان، وذلك ابتداءً من صباح يوم غد الجمعة من الساعة الـ 5 صباحًا وحتى الساعة الـ 9 مساءً.

الطرق البديلة

وكشفت أمانة جدة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن الإغلاق سيتم لتنفيذ إزالة جسر مشاة بطريق الحرمين (حي الروابي)، داعية قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة، كالتالي:

– للمتجهين شمالاً إلى المدينة المنورة، الاتجاه إلى مخرج طريق الخدمة المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف والاتجاه إلى مخرج خدمة طريق الحرمين المتجه إلى المدينة المنورة.

– للمتجهين إلى مكة المكرمة، الاتجاه إلى مخرج خدمة طريق الحرمين المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف والاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى طريق الحرمين.

ولفت الأمانة إلى أنه يمكن أيضًا استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع وفقا للصورة المرفقة.