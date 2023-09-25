إغلاق جزئي لطريق الملك خالد بحفر الباطن

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تعتزم أمانة حفر الباطن للمشاريع ممثلة في إدارة الإشراف والتنفيذ، وبالتنسيق مع إدارة المرور، إغلاق طريق الملك خالد للتطوير.
وأوضحت أمانة حفر الباطن عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنها تعتزم إغلاق طريق الملك خالد من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، وذلك ابتداءً من اليوم 25 /9/ 2023 لغرض أعمال التطوير.