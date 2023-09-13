إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة بدءًا من الجمعة الشباب يستهدف الفوز الأول بدوري روشن الجمهور لـSSC: باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة استمرار تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض نصائح لاختيار سعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة الوسط الرياضي ينعي حسن البحيري ويتذكر قصة اعتزاله مهند الحمدي يعقد قرانه على مدونة موضة لبنانية الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي الأرصاد: لا آثار مباشرة من إعصار دانيال على السعودية
أعلنت أمانة جدة، عن إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز “ما بين طريق المدينة المنورة وشارع الستين” وذلك بدءًا من الساعة 3 صباحًا يوم الجمعة المقبل.
وقالت أمانة جدة إنه بالتعاون مع مرور جدة عن إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، ما بين طريق المدينة المنورة وشارع الستين، وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.
وأوضحت أن هذا الإغلاق يبدأ من الساعة 3 صباحًا وحتى 11 صباحًا يوم الجمعة، وابتداء من الساعة 3 صباحًا وحتى 11 صباحًا يوم السبت.
ودعت قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة التالية (المتجه إلى طريق الكورنيش يستخدم طريق الخدمة إلى شارع غرة الهلالي)، (المتجه إلى طريق الحرمين يستخدم طريق الخدمة المؤدي إلى شارع سعيد بن زقر)، ويمكن أيضًا استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة.