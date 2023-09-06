Icon

إغلاق طريق “جدة – المدينة” غدًا لإزالة جسر مشاة Icon وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني Icon ارتفاع أسعار النفط وخام برنت إلى 90.21 دولار للبرميل Icon موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة Icon لوحات مميزة اليوم عبر أبشر و4 خطوات للتسجيل Icon أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات Icon اليوم.. أول أيام الصفري ومدته 27 يومًا Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.17 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر الإغلاق حتى صباح يوم الجمعة

إغلاق طريق “جدة – المدينة” غدًا لإزالة جسر مشاة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
إغلاق طريق “جدة – المدينة” غدًا لإزالة جسر مشاة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة مابين شارع قريش جنوباً وشارع عمر عبدالجبار شمالاً مؤقتاً، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة.

إغلاق مؤقت

وأوضحت الأمانة عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه سيجرى إغلاق الطريق وعمل تحويلات مرورية مؤقتة؛ ابتداءً من الساعة 3 صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 حتى الساعة 11 صباح الجمعة، وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

قد يهمّك أيضاً
أول رسالة من حسن كادش لجماهير الاتحاد

أول رسالة من حسن كادش لجماهير الاتحاد

تأسيس المنظمة العالمية للمياه يعكس الجهود السعودية المميزة

تأسيس المنظمة العالمية للمياه يعكس الجهود السعودية المميزة

تنبيه لقائدي المركبات

وأوصت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة؛ وهي طريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش للمتجهين إلى الشمال، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار للمتجهين إلى الجنوب، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية وتفحص 7,514 عينة غذاء
السعودية اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية...

السعودية اليوم
الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية
الرياضة

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

الرياضة
شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية
العالم

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية

العالم
توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج
حساب المواطن

توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

حساب المواطن
ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد
الرياضة

ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد

الرياضة
وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

حصاد اليوم
إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري
السعودية اليوم

إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور...

السعودية اليوم
فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي
السعودية اليوم

فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي

السعودية اليوم