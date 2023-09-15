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أكثر من 10000 شخص ما زالوا مفقودين

إغلاق مدينة درنة ومخاوف من انتشار الأمراض

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
إغلاق مدينة درنة ومخاوف من انتشار الأمراض
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل الإعلام الليبية: إنه تم إغلاق مدينة درنة ومنع المدنيين من دخولها بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال؛ وذلك حتى تتمكن فرق الإنقاذ من البحث عن أكثر من 10000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

إغلاق مدينة درنة

وأعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال في ليبيا إلى 11300 قتيل.

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وقال سالم الفرجاني، المدير العام لجهاز الإسعاف والطوارئ شرقي ليبيا: إنه تم إغلاق مدينة درنة ولن يسمح إلا لفرق البحث والإنقاذ بالدخول، في ظل وجود عشرات القتلى.

 

هذا وتعيش المناطق المنكوبة من الفيضانات في ليبيا وتحديدًا في درنة، مأساة حقيقية بكل معنى الكلمة، حيث أودت السيول بحياة الآلاف وجرفت كثيرين إلى البحر.

عشرات القتلى

ولا تزال آلاف الجثامين موجودة تحت الطمي أو ركام البنايات المنهارة في ليبيا، كما بدأ البحر يلفظ جثث عشرات القتلى الذين جرفتهم السيول العارمة قبل أيام.

وظهرت كارثة حقيقية صحية تواجه الناس، وهي انتشار الأوبئة والأمراض التي تهدد الناجين، خاصة مع عدم وجود الفرق الطبية الكافية لدفن الجثث واحتوائها في المستشفيات.

وطبيًّا فإنه يمكن للروائح المنبعثة من الجثث بسبب الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة، أن تسبب أمراضًا معدية ووبائية على رأسها الكوليرا.

درنة مدينة ملوثة

وكان الصليب الأحمر الليبي قد أفاد في وقت سابق بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة الليبية أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وأضاف الصليب الأحمر في بيان له على صفحته على فيسبوك: من المعروف أن درنة مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار بالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة.

وحذر البيان أنه على المواطنين ورجال الإنقاذ أن يكونوا على دراية بهذا الخطر لتقليل المزيد من الخسائر في الأرواح.

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