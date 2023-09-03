إغلاق 221 محلًا عشوائيًا في جدة

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أغلقت أمانة محافظة جدة خلال حملة مشتركة مع الجهات المعنية 221 محلًا عشوائيًا في منطقة أم الحمام.
كما شملت الحملة على مصادرة وإزالة بسطات عشوائية ضمن جهودها في منع الأنشطة العشوائية ومكافحة الظواهر السلبية والحد من التشوهات البصرية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.