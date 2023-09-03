إغلاق 221 محلًا عشوائيًا في جدة

وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفرق الميدانية شاركت في حملة موسعة على منطقة أم الحمام أسفرت عن إغلاق 221 من المحال ومصادرة وإتلاف 20 طناً من الخضراوات واللحوم مجهولة المصدر، و 8 أطنان من الخردوات، وذلك استمرارًا للجهود الميدانية المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

جدة وتهيب أمانةبالجميع ضرورة اتباع الأنظمة وعدم ممارسة الأنشطة التجارية دون الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المعنية.