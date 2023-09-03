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مع مصادرة وإتلاف خضراوات ولحوم مجهولة

إغلاق 221 محلًا عشوائيًا في جدة

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
إغلاق 221 محلًا عشوائيًا في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أغلقت أمانة محافظة جدة خلال حملة مشتركة مع الجهات المعنية 221 محلًا عشوائيًا في منطقة أم الحمام.

كما شملت الحملة على مصادرة وإزالة بسطات عشوائية ضمن جهودها في منع الأنشطة العشوائية ومكافحة الظواهر السلبية والحد من التشوهات البصرية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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إغلاق 221 محلًا

وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفرق الميدانية شاركت في حملة موسعة على منطقة أم الحمام أسفرت عن إغلاق 221 من المحال ومصادرة وإتلاف 20 طناً من الخضراوات واللحوم مجهولة المصدر، و 8 أطنان من الخردوات، وذلك استمرارًا للجهود الميدانية المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
وتهيب أمانة جدة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة وعدم ممارسة الأنشطة التجارية دون الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المعنية.

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