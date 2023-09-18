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إقالة 6 نواب لوزير الدفاع

إقالات واسعة داخل الجيش الأوكراني

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
إقالات واسعة داخل الجيش الأوكراني
المواطن - فريق التحرير

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قررت الحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إقالة 6 نواب لوزير الدفاع رستم أميروف.

سبب الإقالات

وبحسب وسائل الإعلام، لم تذكر الحكومة الأوكرانية سبب الإقالات، التي شملت أيضًا هانا ماليار التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن المواجهات الأخيرة في الحرب مع روسيا.

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وكانت أوكرانيا قد عينت رستم وزيرًا جديدًا للدفاع قبل أقل من أسبوعين ليحل محل أوليكسي رزنيكوف.

وكشفت الحكومة الأوكرانية، يناير الماضي، عن إقالة 5 حكام مناطق و4 مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش.

6 نواب لوزير الدفاع

ووقتها أقالت الحكومة نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، ونائب وزير السياسة الاجتماعية فيتالي موزيتشينكو ونائبان لوزير التنمية الإقليمية هما إيفان لوكيريا، وفياتشيسلاف نيغودا.

كذلك أُقيل أناتولي إيفانكفيتش وفيكتور فيشنيوف من منصبيهما، وهما نائبان لرئيس خدمة النقل البحري والنهري الأوكرانية.

وفي آخر تصريح لها قبل الإقالة، أفادت ماليار أن كييف استعادت الأسبوع الماضي أراضي تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين حول مدينة باخموت المدمَرة الواقعة شرق البلاد والتي استولت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.

وأردفت ماليار أن قوات كييف استعادت أيضًا قريتين واقعتين على القسم الجنوبي من المدينة وهما أندرييفكا وكليشتشيفكا.

وماليار محامية مختصة بقضايا جرائم الحرب وشغلت منصب نائبة وزير الدفاع منذ 2021.

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