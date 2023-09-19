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وسط تصاعد دعوات السكان لمحاسبة المسؤولين

إقالة المجلس البلدي في درنة الليبية وإحالته للتحقيق

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
إقالة المجلس البلدي في درنة الليبية وإحالته للتحقيق
المواطن - فريق التحرير

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أقال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، أسامة حماد، المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، بعد أيام من الفيضانات التي قتلت الآلاف في المدينة الواقعة شرقي البلاد.

محاسبة المسؤولين

جاء ذلك وسط تصاعد دعوات سكان درنة للكشف عن نتائج التحقيقات في الكارثة ومحاسبة المسؤولين، وكذلك البدء السريع في عملية إعادة الإعمار.

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يأتي ذلك في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء الإعصار دانيال، والذي ضرب شرق ليبيا وتسبب في سيول عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.

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