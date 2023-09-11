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وسط مشاركة قادة القطاع العقاري

إقبال كبير على معرض سيتي سكيب العالمي في يومه الثاني

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
إقبال كبير على معرض سيتي سكيب العالمي في يومه الثاني
المواطن - واس

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يواصل معرض “سيتي سكيب العالمي” أعماله وفعالياته لليوم الثاني وسط إقبال واسع، بتنظيم من شركة تحالف “إحدى الشركات التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز”، تحت عنوان “لبناء مسكن المستقبل” الذي يُعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة أكثر 350 جهة عارضة، وأكثر من 300 متحدث عالمي ومحلي، وأكثر من 2,000 مستثمر.

معرض سيتي سكيب العالمي

ويتناول جدول أعمال اليوم الثاني من المعرض مجموعة من الجلسات الحوارية التي تُناقش علاقة التقنية العقارية بالتقنية المالية، ومستقبل الإسكان، وقوة التصميم وتأثيره، والاقتصاد الحيوي، والاستقرار المالي.

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ويأتي المعرض بخمس منصات رئيسة تقدم العديد من الجلسات، وهي: قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، ومنتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية.

وشهد المعرض مشاركة عدد من المسؤولين كنائب الرئيس التنفيذي لمعرض سيتي سكيب العالمي كريس سبيلر، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، والرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، والرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار ياسر أبو عتيق، والرئيس التنفيذي لرتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله البريكان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان جورج تناسيفيتش، ورئيس مجلس إدارة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري، والعديد من المسؤولين.

اتفاقيات بمعرض سيتي سكيب

وتضمن المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات، كاتفاقية تعاون بين شركة المقر للتطوير والتنمية وشركة عبدالله العثيم للاستثمار، واتفاقية تجمع صندوق التنمية السياحي والهيئة الملكية للجبيل وينبع، واتفاقية أخرى تجمع صندوق التنمية السياحي مع مدن، واتفاقية تجمع الصندوق مع رتال وبنك الجزيرة، والريتز كارلتون، وبلوم إنفست، واتفاقية بين مدن وJASARA، واتفاقية بين تتمة المالية ومدر.

وقدم المعرض وحدة سكنية مجانية من أسس العقار للفائز بالسحب عبدالعزيز بن حمد بن محمد الدوسري، وقد مثل شركة أسس العقار نائب الرئيس التنفيذي أنس ماجد الماجد, كما يقدم المعرض سحوبات على وحدات سكنية مجانية مخصصة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي مقدمة من أسس العقار، وفيصل عبدالله بن سعيدان، ودار للتطوير العقاري، ومنازل العصرية، إلى جانب قروض مميزة من البنوك، وعروض خاصة من المطورين العقاريين.

يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي قد شهد إطلاقات عقارية ضخمة بقيمة تتجاوز 65,000,000,000 ريال، وذلك لإنشاء العديد من المشاريع العقارية الرائدة والمميزة.

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