إلغاء تجريم الإجهاض في المكسيك

شرط محمد العويس للانتقال إلى الشباب 7 ضوابط للاستعداد البدني قبل بدء العمرة تاجر مخدرات يتصل بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخزونه أحمد شوبير: هذا الشرط أجبر ليفربول على بيع محمد صلاح لـ الاتحاد 9 ظواهر مناخية كبرى تعمل على تشغيل ميكنة المناخ على الأرض مكاسب لـ الدولار مع ارتفاع أسعار النفط إعلاميون: انتقال سالم الدوسري لـ الاتحاد غير ممكن توجيه اتهامات لنجل بايدن الشهر الجاري طيران ناس: الرحلة XY622 عادت لمطار طرابزون بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا
كشفت المحكمة العليا في المكسيك، عن عدم دستورية أحكام العدالة الوطنية التي تعاقب على الإجهاض باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان، وألغت تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب وسائل الإعلام، نشرت المحكمة العليا في شبكة التواصل الاجتماعي إكس الآتي: رأت الغرفة الأولى للمحكمة أن النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الاتحادي غير دستوري؛ لأنه ينتهك حقوق الإنسان بالنسبة للنساء والأشخاص الذين لديهم القدرة على الإنجاب.
وقبل هذا القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، كانت 12 ولاية مكسيكية من أصل 32 ولاية قد قررت بالفعل إلغاء تجريم الإجهاض على المستوى الإقليمي، ويندرج إنهاء الحمل لفترات تصل إلى 12 أسبوعًا ضمن هذه القاعدة.
ويعقب هذا الإعلان طعن دستوري بقانون العقوبات في ولاية كواويلا (شمال)، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من الملاحقة القضائية.