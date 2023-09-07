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باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان

إلغاء تجريم الإجهاض في المكسيك

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
إلغاء تجريم الإجهاض في المكسيك
المواطن - فريق التحرير

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كشفت المحكمة العليا في المكسيك، عن عدم دستورية أحكام العدالة الوطنية التي تعاقب على الإجهاض باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان، وألغت تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

تفاصيل القانون

وبحسب وسائل الإعلام، نشرت المحكمة العليا في شبكة التواصل الاجتماعي إكس الآتي: رأت الغرفة الأولى للمحكمة أن النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الاتحادي غير دستوري؛ لأنه ينتهك حقوق الإنسان بالنسبة للنساء والأشخاص الذين لديهم القدرة على الإنجاب.

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وقبل هذا القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، كانت 12 ولاية مكسيكية من أصل 32 ولاية قد قررت بالفعل إلغاء تجريم الإجهاض على المستوى الإقليمي، ويندرج إنهاء الحمل لفترات تصل إلى 12 أسبوعًا ضمن هذه القاعدة.

ويعقب هذا الإعلان طعن دستوري بقانون العقوبات في ولاية كواويلا (شمال)، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من الملاحقة القضائية.

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