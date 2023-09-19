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ستركز على رحلات الشحن وتأجير الطائرات

إلغاء جميع رحلات الركاب في بلجيكا اعتبارًا من أكتوبر

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
إلغاء جميع رحلات الركاب في بلجيكا اعتبارًا من أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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أكدت شركة الخطوط الجوية البلجيكية “إير بلجيكا” أنها ستلغي كل رحلات الركاب اعتبارًا من شهر أكتوبر؛ بسبب مشكلات مالية.

رحلات الشحن وتأجير الطائرات

وذكرت متحدثة باسم الشركة في بروكسل أمس الاثنين أن شركة الطيران ستعيد هيكلة نفسها للتركيز على رحلات الشحن وعمليات تأجير الطائرات.

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وأرجعت الشركة أسباب مشكلاتها الاقتصادية إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الوقود والتضخم.

وأفادت الخطوط الجوية البلجيكية بأنها ستستمر في تشغيل رحلات ركاب حتى 3 أكتوبر.

وأوضحت أن العملاء الذين حجزوا رحلات بعد هذا التاريخ ستتم إعادة ثمن التذاكر إليهم.

وتعتزم الإدارة نقل العاملين من عمليات رحلات الركاب إلى أقسام أخرى من الشركة إذا كان هذا ممكنًا.

وتقول الخطوط الجوية البلجيكية: إن لديها 500 موظف.

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