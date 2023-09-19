رياح شديدة تُسقط الأشجار وتتسبب بإغلاق الطريق بصامطة إلغاء جميع رحلات الركاب في بلجيكا اعتبارًا من أكتوبر مواقع ومواعيد عروض طيران أمن الدولة احتفالًا باليوم الوطني موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا ماسك يفكر في فرض رسوم على جميع مستخدمي إكس الحياة الفطرية: النمر المزعوم في عسير ليس نمرًا عربيًّا 17 قتيلًا جراء انهيارات أرضية بالكونغو الديمقراطية الهلاليون: كل هذه الصفقات ونتعادل مع فريق مغمور ! القبض على مخالف روج مخدرات في المدينة المنورة 6 قتلى في هجوم على مطار قرب السليمانية بالعراق
أكدت شركة الخطوط الجوية البلجيكية “إير بلجيكا” أنها ستلغي كل رحلات الركاب اعتبارًا من شهر أكتوبر؛ بسبب مشكلات مالية.
وذكرت متحدثة باسم الشركة في بروكسل أمس الاثنين أن شركة الطيران ستعيد هيكلة نفسها للتركيز على رحلات الشحن وعمليات تأجير الطائرات.
وأرجعت الشركة أسباب مشكلاتها الاقتصادية إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الوقود والتضخم.
وأفادت الخطوط الجوية البلجيكية بأنها ستستمر في تشغيل رحلات ركاب حتى 3 أكتوبر.
وأوضحت أن العملاء الذين حجزوا رحلات بعد هذا التاريخ ستتم إعادة ثمن التذاكر إليهم.
وتعتزم الإدارة نقل العاملين من عمليات رحلات الركاب إلى أقسام أخرى من الشركة إذا كان هذا ممكنًا.
وتقول الخطوط الجوية البلجيكية: إن لديها 500 موظف.