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ضرب المملكة المغربية أول أمس

إلغاء مباراة المغرب والبرازيل بسبب الزلزال

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
إلغاء مباراة المغرب والبرازيل بسبب الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن إلغاء مباراة المغرب والبرازيل الودية التي كان من المقرر إقامتها اليوم، وذلك بسبب الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية فجر أول أمس السبت.

إلغاء مباراة المغرب والبرازيل

وجاء قرار إلغاء مباراة المغرب والبرازيل بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين في العديد من المدن المغربية.

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وكانت المباراة الودية الأولى التي جمعت بين منتخب المغرب الأولمبي والبرازيل انتهت يوم الخميس الماضي، بفوز المغرب بهدف دون رد.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا التي كان من المقرر إقامتها أول أمس ، وذلك بسبب الزلزال.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانه: ” على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر (أيلول) 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي”.

إلغاء مباراة المغرب والبرازيل

تأجيل لقاء المغرب ضد ليبيريا 

جدير بالذكر أن منتخب أسود الأطلس كان ضمن تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا حيث حصد 6 نقاط من أصل 3 مباريات بعد فوزين على جنوب إفريقيا وليبيريا ثم الخسارة في الجولة الثالثة من منتخب جنوب إفريقيا.

وكانت تقارير ذكرت أن قوة الهزة الأرضية بلغت قوتها 6 درجات بمقياس ريختر.

ويتواجد منتخب أسود الأطلس في المركز الثاني في المجموعة الـ11 برصيد 6 نقاط.

جدير بالذكر أن الفريق المغربي كان تألق وحصد المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية، كما سبق لـ منتخب المغرب الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة.

 

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