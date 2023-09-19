إلغاء مران النصر والاكتفاء بالتدريبات في الفندق

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر ألغى مرانه الرئيسي الذي كان من المقرر إقامته على ملعب “آزادي” قبل مواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا.
وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن أصفر الرياض قرر إقامة المران الختامي في الفندق؛ وذلك بسبب ازدحام الجماهير الإيرانية أمام فندق الإقامة في العاصمة طهران.
جدير بالذكر أن مباراة أصفر الرياض ضد فريق بيرسبوليس الإيراني ستقام اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
يذكر أن أصفر الرياض كان تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا على حساب فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي.
إقامة المران الختامي في فندق النصر بسبب تدافع الجماهير أمام مقر البعثة #أكشن_مع_وليد #النصر_برسبوليس
يعرض الآن مجاناً على شاهد #Shahid https://t.co/vGjOgbjZdT pic.twitter.com/rG2Pn9AIrI
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 18, 2023