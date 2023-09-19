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بسبب تزاحم الجماهير الإيرانية

إلغاء مران النصر والاكتفاء بالتدريبات في الفندق

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
إلغاء مران النصر والاكتفاء بالتدريبات في الفندق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر ألغى مرانه الرئيسي الذي كان من المقرر إقامته على ملعب “آزادي” قبل مواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا.

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن أصفر الرياض قرر إقامة المران الختامي في الفندق؛ وذلك بسبب ازدحام الجماهير الإيرانية أمام فندق الإقامة في العاصمة طهران.

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جدير بالذكر أن مباراة أصفر الرياض ضد فريق بيرسبوليس الإيراني ستقام اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

يذكر أن أصفر الرياض كان تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا على حساب فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي.

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