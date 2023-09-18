إليك المزايا الجديدة لتحديث نظام iOS17 الجديد

وصل تحديث نظام iOS17 الجديد اليوم الاثنين، لجميع المستخدمين لأجهزة iPhoneXS وأعلى.

وأرفق المدون التقني عبدالله السبع، صورة لكل الأجهزة الداعمة لنظام iOS17 .

ونصح خبراء التكنولوجيا بعدد من الخطوات الضرورية، يجب القيام بها قبل تحديث iOS17 حتى لا تحدث مشكلة أثناء أو بعد التحديث، وتفقد البيانات، ومنها:

1- تأكد من أخذ نسخة احتياطية لجهازك سواء على اللابتوب أو على iCloud

2- تأكد من تواجد مساحة تخزين كافية قبل تنزيل التحديث

3- تأكد من أن جهازك به نسبة شحن أكثر من 50% على الأقل

4- لو كنت ستنزل التحديث عبر iTunes، تأكد من استخدام سلك أصلي، وتأكد من أن اللابتوب لن يفصل من الشحن، و لن يقوم بإعادة التشغيل.

وأعلنت شركة أبل رسميًا عن أول التفاصيل عن نظام iOS 17 لأجهزة آيفون في يونيو الماضي، وتستقبل الأجهزة اليوم الاثنين، النظام المستقر الرسمي بشكل نهائي، بعد 3 أشهر تقريبًا من الإصدارات التجريبية، والتي كشفت تمامًا عن أهم الميزات التي ستأتي في النظام الأحدث هذا العام.

وقالت أبل إن iOS 17 الأحدث سيصل إلى جميع هواتف آيفون اعتبارًا من جيل XS لعام 2018 ثم الأجهزة التالية.

تطور AirDrop

شهدت ميزة AirDrop تحسينات رائعة في iOS 17 يجب الإشارة لها، وكان أكثرها إثارة للاهتمام هو إمكانية نقل جهات الاتصال بسهولة.

وستعمل الميزة مباشرة من خلال لصق هاتفي آيفون في بعضهما البعض من الأعلى، وسيتعرف كلا الجهازين على بعضهما وسيتم مشاركة جهة الاتصال مباشرة، وسيظهر ذلك على الشاشتين بطريقة ذكية ومثيرة.

كما جاءت ميزة أخرى تتعلق بإرسال الملفات الكبيرة بين هاتفين يعملان بنظام iOS 17، ففي حالة بدء الإرسال بـ AirDrop واضطر أحد الطرفين للمغادرة أو أي قطع الاتصال لأي أسباب أخرى، سيتم استكمال عملية الارسال عبر الإنترنت عن بُعد.

ميزة جديدة

كشفت أبل أن هناك ميزة جديدة ستتوفر في iOS 17 والتي تهدف إلى الربط المستمر بين هواتف أفراد العائلة أو الأشخاص المقربين من بعضهما، بحيث يمكن الاطمئنان على بعضهما بطريقة سهلة ودون تدخل في كل مرة.

الميزة مفيدة بشكل أكبر للآباء والأمهات، وتعمل من خلال إرسال الموقع بدقة لهاتف الطرف الآخر، أثناء التنقل، وعند إيقاف الاتصال أو أي مشكلة قد تعرض لها المستخدم، يتم ارسال آخر موقع تم تسجيل الهاتف به، وحتى عند الوصول إلى الوجهة بالفعل، يتم ارسال تنبيه يفيد بأن الشخص وصل بالفعل إلى منزله، وكل ذلك بشكل تلقائي بمجرد تفعيل الميزة.