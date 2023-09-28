إنتاج 100 ألف سيارة أولى خطوات مصنع لوسيد في السعودية

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أعلنت مجموعة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية (LCID.O)، افتتاح أول مصنع لها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بموجب اتفاق يهدف إلى تعزيز جهود التحول إلى الكهرباء في السعودية.
وأعلنت شركة لوسيد عن خطط لإنشاء مصنع جدة العام الماضي، وقالت إن السعودية وقعت اتفاقية لشراء ما يصل إلى إنتاج 100 ألف سيارة على مدى 10 سنوات. وتم تكليف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أكبر مساهم في شركة لوسيد، بقيادة خطة المملكة الطموحة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط أثناء دخولها في صناعة السيارات الكهربائية التي تهيمن عليها دول مثل الصين والولايات المتحدة.
وفي عام 2022، أطلقت المملكة أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية، Ceer، وأعلنت عن استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار في مجمع ألواح الصلب ومصنع معادن بطاريات السيارات الكهربائية، بحسب وكالة “رويترز”.
وتجري شركة تسلا الرائدة في الصناعة (TSLA.O) أيضًا مناقشات لإنشاء مصنع سيارات في المملكة العربية السعودية. وستقوم منشأة AMP-2 التابعة لشركة لوسيد، والتي تقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بتجميع سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة لوسيد أير، بقدرة أولية على إنتاج 5000 وحدة سنويًا.
وسيتم توسيع الموقع لإنتاج 155000 وحدة سنويًا في المستقبل. ويقع مصنع التصنيع الآخر لشركة Lucid في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة. ووافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك ما يزيد قليلاً عن 60% من شركة السيارات الكهربائية، في مايو/أيار على استثمار 1.8 مليار دولار كجزء من طرح الأسهم الخاصة لشركة “Lucid” في مايو/أيار.
وقال فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة “لوسيد” في الشرق الأوسط أثناء افتتاح المصنع: إن الشركة تخطط لافتتاح صالة عرض في جدة قريبًا، مشيرًا إلى أن 55% من الموظفين سيكونون من السعوديين.
وأشار إلى أنه بمناسبة اليوم الوطني السعودي، فإن الشركة أطلقت سيارة “the kingdom dream edition” (الحلم السعودي)، التي ستكون متوفرة عند الطلب، منبهًا إلى تصنيع 93 سيارة منها فقط. وكان سلطان قال لـ”بلومبرغ” في أكتوبر الماضي: إن “عام 2025، سيشهد إنتاجًا كاملًا في السعودية”.
استثمر صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة في “لوسيد” عام 2018، وقام بشراء المزيد من الأسهم بشكل مطرد حتى امتلك حصة أغلبية عندما تم طرح الشركة الناشئة للاكتتاب العام في عام 2021 من خلال اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.
قفزت القيمة السوقية لصناعة السيارات الكهربائية بشكل مؤقت فوق منافسيها المعروفين مثل “فورد”، و”جنرال موتورز” في ذلك العام، وقفزت الأسهم في يناير من هذا العام وسط توقعات باستحواذ كامل من صندوق الاستثمارات العامة.
تعمل السعودية على طرح مئات الآلاف من السيارات سنويًّا إذ تتطلع إلى أن تصبح مركزًا لشركات صناعة السيارات. يعد ذلك أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تحاول تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط في إطار “رؤية 2030”. هدفها المتمثل في صنع حوالي 300 ألف سيارة بحلول نهاية العقد يعتمد على “لوسيد” في نصف هذا الإنتاج.
كانت الشركة تحاول إثبات ذاتها وسط حشد من المنافسين المحتملين لشركة “تسلا” وترسيخ مكانتها بقوة في سوق المركبات الكهربائية.
تجاوزت قيمتها السوقية لفترة وجيزة 90 مليار دولار خلال جنون السوق في 2021 وانخفضت منذ ذلك الحين إلى حوالي 14 مليار دولار.