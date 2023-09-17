إنتر ميامي يُعاني في غياب ليونيل ميسي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في غياب ليونيل ميسي، أول هزيمة منذ انضمام النجم الأرجنتيني إلى صفوفه، وذلك خلال مواجهة أتلانتا يونايتد.

فوز أتلانتا يونايتد ضد إنتر ميامي

ونجح أتالانتا يونايتد في الفوز على إنتر ميامي بنتيجة 5\2، عن طريق تريستان مويومبا، كمال ميلر “بالخطأ في مرماه”، بروكس لينون، جورجوس جياكوماكيس وتايلر وولف، وسجل ليوناردو كامبانا ثنائية فريقه.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي عند 28 نقطة بعد مرور 27 جولة، فيما يمتلك دي سي يونايتد 35 نقطة من 29 لقاء، ليحتل المركز التاسع “آخر المراكز المؤهلة إلى المراحل النهائية”.

تأثير غياب ليونيل ميسي

وكسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلانتا يونايتد سلسلة 12 مباراة متتالية لإنتر ميامي دون هزيمة منذ أول ظهور للأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قاده لتحقيق 11 انتصارًا، وتعادل في لقاء وحيد.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، مارتينو قد قرر إراحة ليونيل ميسي عن مواجهة أتلانتا يونايتد، خوفًا من تفاقم إصابته، ليغيب عن المباراة، التي خسرها فريقه بخماسية.

ويتوقع أن يعود ليونيل ميسي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي ضد تورونتو، المقرر إقامتها، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في الجولات الحاسمة بالدوري الأمريكي.