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خلال مواجهة أتلانتا يونايتد

إنتر ميامي يُعاني في غياب ليونيل ميسي

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
إنتر ميامي يُعاني في غياب ليونيل ميسي
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في غياب ليونيل ميسي، أول هزيمة منذ انضمام النجم الأرجنتيني إلى صفوفه، وذلك خلال مواجهة أتلانتا يونايتد.

فوز أتلانتا يونايتد ضد إنتر ميامي

ونجح أتالانتا يونايتد في الفوز على إنتر ميامي بنتيجة 5\2، عن طريق تريستان مويومبا، كمال ميلر “بالخطأ في مرماه”، بروكس لينون، جورجوس جياكوماكيس وتايلر وولف، وسجل ليوناردو كامبانا ثنائية فريقه.

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أتلانتا يونايتد ضد إنتر ميامي
جانب من المباراة – المصدر @InterMiamiCF

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي عند 28 نقطة بعد مرور 27 جولة، فيما يمتلك دي سي يونايتد 35 نقطة من 29 لقاء، ليحتل المركز التاسع “آخر المراكز المؤهلة إلى المراحل النهائية”.

إنتر ميامي
لاعبو إنتر ميامي – المصدر @InterMiamiCF

تأثير غياب ليونيل ميسي

وكسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلانتا يونايتد سلسلة 12 مباراة متتالية لإنتر ميامي دون هزيمة منذ أول ظهور للأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قاده لتحقيق 11 انتصارًا، وتعادل في لقاء وحيد.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، مارتينو قد قرر إراحة ليونيل ميسي عن مواجهة أتلانتا يونايتد، خوفًا من تفاقم إصابته، ليغيب عن المباراة، التي خسرها فريقه بخماسية.

ويتوقع أن يعود ليونيل ميسي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي ضد تورونتو، المقرر إقامتها، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في الجولات الحاسمة بالدوري الأمريكي.

ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

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