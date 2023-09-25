Icon

الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين Icon جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي Icon محمد بن سلمان يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة Icon أبشر: استبدال لوحات المركبات بضغطة زر Icon إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في السودة للتطوير Icon انتهاء مهلة المركبات العاملة في نشاط نقل وسحب السيارات Icon ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.93 دولار للبرميل Icon وزير الطاقة: السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية السلمية Icon طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في تحقيق الفوز على نظيره إمبولي، ليمنحه رقمًا سلبيًا ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

فوز إنتر ميلان ضد إمبولي

ولعب إمبولي ضد إنتر ميلان بالأمس على ملعب “كارلو كاستيلاني”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز النيراتزوري بهدف دون رد سجله فدريكو ديماركو.

قد يهمّك أيضاً
هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية

هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية

رئاسة الشؤون الدينية للمعتمرين: لا تنشغلوا بالتصوير وتفرغوا للعبادة

رئاسة الشؤون الدينية للمعتمرين: لا تنشغلوا بالتصوير وتفرغوا للعبادة

ورفع النيراتزوري رصيده إلى 15 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه ميلان، فيما تذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي الترتيب بدون نقاط.

إنتر ميلان ضد إمبولي
جانب من المباراة – المصدر @Inter_en

رقم سلبي لإمبولي بالدوري الإيطالي

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن خسارة إمبولي ضد إنتر ميلان، جعلته صاحب أسوأ رقم في تاريخ بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فشل في تحقيق الفوز أو هز الشباك خلال أول 5 جولات بالمسابقة.

إنتر ميلان ضد إمبولي
جانب من المباراة – المصدر @Inter_en

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي 5 هزائم على التوالي في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، واهتزت شباكه 13 مرة، في بداية هي الأسوأ له.

على الجانب الآخر، أوضحت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نجح في تحقيق الفوز في أول 5 جولات بالدوري الإيطالي الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق وحقق الأمر ذاته مع المدربين أنطونيو كونتي، روبرتو مانشيني وهيريرا.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار