إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في تحقيق الفوز على نظيره إمبولي، ليمنحه رقمًا سلبيًا ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

فوز إنتر ميلان ضد إمبولي

ولعب إمبولي ضد إنتر ميلان بالأمس على ملعب “كارلو كاستيلاني”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز النيراتزوري بهدف دون رد سجله فدريكو ديماركو.

ورفع النيراتزوري رصيده إلى 15 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه ميلان، فيما تذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي الترتيب بدون نقاط.

رقم سلبي لإمبولي بالدوري الإيطالي

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن خسارة إمبولي ضد إنتر ميلان، جعلته صاحب أسوأ رقم في تاريخ بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فشل في تحقيق الفوز أو هز الشباك خلال أول 5 جولات بالمسابقة.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي 5 هزائم على التوالي في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، واهتزت شباكه 13 مرة، في بداية هي الأسوأ له.

على الجانب الآخر، أوضحت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نجح في تحقيق الفوز في أول 5 جولات بالدوري الإيطالي الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق وحقق الأمر ذاته مع المدربين أنطونيو كونتي، روبرتو مانشيني وهيريرا.