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بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 93

إنجازات كبرى في مختلف الألعاب الرياضية

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
إنجازات كبرى في مختلف الألعاب الرياضية
المواطن - فريق التحرير

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مع الاحتفال باليوم الوطني 93 في السعودية، حققت المملكة العديد من الإنجازات الرياضية خلال الفترة الماضية تتماشى مع المناسبة العظيمة.

أبرز الإنجازات الرياضية 

دوري روشن أصبح حديث العالم كله بسبب تعاقده مع العديد من النجوم العالميين على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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على مستوى كرة القدم فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال 2022، كما حقق الهلال الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية، كأول ناد سعود يحقق هذا المنجز.

ألعاب القوى

وعلى مستوى ألعاب القوى، حقق يوسف حنيفة لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة الميدالية الذهبية في بطولة تونس الدولية فئة تحت 11 سنة.

كذلك حقق كل من عباس القيصوم الميدالية الذهبية في رفع الاثقال بوزن 98 كجم في بطولة العالم للأساتذة في بولندا ومعه فوز عبدالله الشمري بالميدالية الذهبية في وزن 109 كجم، بينما حقق الرباع أحمد المبارك الميدالية الفضة في وزن 67 كجم.

كذلك أُطلق مشروع الاستثمارات وتخصيص الأندية الرياضة لتحسين وتطوير وضع الرياضة في المملكة.

المشروع بمثابة فرصة كبيرة لرفع التنافسية بين الأندية، وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية لها، كما يعزز العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص، ما ينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي، وفق مستهدفات رؤية 2030، ويسهم في دعم جميع الرياضات لتحقيق تميز رياضي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما يساهم في تعزيز تنافسية الأندية، وتطوير البنية التحتية لها، وتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

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