إنجازات ياسر المسيليم مع الأهلي في 21 سنة

حقق الحارس المخضرم ياسر المسيليم 11 بطولة مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وذلك خلال 21 سنة قضاها مع الراقي وهم ” كأس السوبر السعودي 2016، دوري المحترفين السعودي 2016، كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، كأس ولي العهد مرتين، كأس الأمير فيصل بن فهد، كأس الخليج للأندية، بطولة الجزيرة الدولية، دوري يلو”.

الحارس ياسر المسيليم

ووجه الحارس المخضرم، رسالة إلى الجماهير، وقال: “اليوم أودع حبًا كبيرًا بقلبي وتنتهي قصة 21 عامًا في النادي الأهلي كلاعب لكن لم تنتهِ كعاشق لهذا الكيان الكبير”.

وتابع رسالته قائلًا: “شكرًا أيها الكبير.. شكرًا أيها العظيم.. شكرًا لكم يا جماهير الأهلي الشامخة أنتم تملكون أعظم دعم إلى الأهلي أنتم لستم جماهير فقط أنتم سند الأهلي”.

واختتم ياسر المسيليم حديثه عبر حسابه الخاص عبر منصة “إكس”، قائلًا: “شكرًا لكل من وقف مع الأهلي في الأيام الجيدة وغير الجيدة.. شكرًا لإدارة النادي وجميع المنسوبين وزملائي اللاعبين جميعًا استودعتكم الله”.

وفي وقت سابق، حرصت الجماهير الأهلاوية على توديع حارس المرمى المسيليم، بعد إعلانه عن مغادرة الفريق الأول لكرة القدم رسميًا اليوم، بعد مسيرة طويلة من العطاء.

وتفاعلت الجماهير مع رحيل الحارس عن صفوف الأهلي، ليصبح هاشتاق “شكرًا ياسر المسيليم” ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وعلق منصور قائلًا: “الوفاء في صورة.. ودع اللعب في النادي الأهلي ولم يُودّع قلوبنا”.