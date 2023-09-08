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إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على مكة المكرمة

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وتوقع مركز الأرصاد في منشور عبر منصة إكس، أن تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة، وبردًا وسيولًا، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

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تحذيرات من الأمطار

بدورها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.

سيول وبرد

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

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