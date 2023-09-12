إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتوقع مركز الأرصاد، أن تشهد منطقة مكة المكرمة غدًا، أمطارًا غزيرة، وبردًا وسيولًا، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.