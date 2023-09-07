إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على الباحة غدًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة الباحة، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا.
وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد منطقة الباحة غدًا أمطارًا غزيرة، ورياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، تساقطًا البرد، وجريانًا للسيول.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.
وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.
ويصاحب هذه الحالة المطرية على تلك المناطق رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول، وتساقط للبرد.