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يصاحبها انعدام في مدى الرؤية

إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على الباحة غدًا

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على الباحة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة الباحة، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا.

طقس الباحة

وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد منطقة الباحة غدًا أمطارًا غزيرة، ورياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، تساقطًا البرد، وجريانًا للسيول.

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أمطار وسيول بدءًا من السبت

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.

ويصاحب هذه الحالة المطرية على تلك المناطق رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول، وتساقط للبرد.

 

 

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