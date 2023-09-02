Icon

إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على 4 مناطق حتى مساء الغد Icon رقم قياسي لـ هالاند بعد خماسية مانشستر سيتي Icon رولز رويس تعلن عن سيارتها الجديدة الأغلى بالعالم Icon النصر يتفوق على الحزم بثنائية في الشوط الأول Icon مشجع لـ الاتحاد يرمي تلفازه خارج منزله بعد الكلاسيكو Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول على الباحة Icon سياسات بايدن الاقتصادية ستجعل أمريكا والعالم أكثر فقرًا Icon انبهار يوتيوبر بريطاني من أجواء الدوري السعودي للمحترفين Icon رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من منتج دعم التوظيف لـ 4000 ريال Icon نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها نشاط في الرياح وتساقط برد

إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على 4 مناطق حتى مساء الغد

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على 4 مناطق حتى مساء الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر يحذر فيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على عسير وجازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة، حتى يوم غدٍ الأحد.

أمطار وسيول

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة وذلك حتى الساعة الـ10 مساءً من مساء غد الأحد.

قد يهمّك أيضاً
آيفون يعزل الأصوات المحيطة أثناء المكالمات بحيلة مبتكرة

آيفون يعزل الأصوات المحيطة أثناء المكالمات بحيلة مبتكرة

ضبط 11 مخالفًا لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة

ضبط 11 مخالفًا لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة

ويصاحب هذه الحالة المطرية كل من رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وارتفاع الأمواج.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس
آخر الاخبار

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر...

آخر الاخبار
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
السعودية اليوم

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى...

السعودية اليوم
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
الرياضة

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام...

الرياضة
25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان
السوق

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

السوق
6 أعراض تؤكد فشل القلب
صحة وطب‎

6 أعراض تؤكد فشل القلب

صحة وطب‎
تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير استياء المستهلكين
السعودية اليوم

تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الرياضة
إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
الرياضة

إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

الرياضة