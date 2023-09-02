إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على 4 مناطق حتى مساء الغد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر يحذر فيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على عسير وجازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة، حتى يوم غدٍ الأحد.
وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة وذلك حتى الساعة الـ10 مساءً من مساء غد الأحد.
ويصاحب هذه الحالة المطرية كل من رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وارتفاع الأمواج.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.