إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على جازان غدًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة جازان، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة جازان غدًا أمطارًا غزيرة، وسيولًا وبردًا، ورياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق السعودية بدءًا من غد الخميس وحتى الاثنين المقبل.
وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة من يوم الخميس وحتى الاثنين المقبل.
أما مكة المكرمة فتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الجمعة إلى الاثنين.
ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط للبرد.