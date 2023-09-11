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تشمل تأثيراتها انعدامًا في الرؤية

إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على مكة المكرمة غدًا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على مكة المكرمة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

أمطار غزيرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة، غدًا، أمطارًا غزيرة، ورياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

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برد وسيول على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

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