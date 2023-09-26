3 عوامل تعيد نشاط فيروس الحزام الناري إنذار أحمر لسكان مكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد الفيحاء يخطف بطاقة العبور لدور الـ 16 على حساب الرياض الأهلي يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس الملك برئاسة محمد بن سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا أمطار غزيرة وبرد على 4 مناطق الفيحاء يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد الرياض الأهلي يتفوق على العين بثلاثية في الشوط الأول فيصل بن بندر يزور سماحة المفتي في منزله
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأحمر بشأن توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حيث تستمر الحالة حتى الـ 10 مساءً.
وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن الحالة المطرية على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، وبدأت من الساعة 3 عصرًا وتستمر حتى الساعة: 10 من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023.
ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ويصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.