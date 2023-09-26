إنذار أحمر لسكان مكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأحمر بشأن توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حيث تستمر الحالة حتى الـ 10 مساءً.

الحالة المطرية

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن الحالة المطرية على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، وبدأت من الساعة 3 عصرًا وتستمر حتى الساعة: 10 من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023.

الحالة المصاحبة

ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ويصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.