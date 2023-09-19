Icon

إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات في جازان والمدينة المنورة Icon منصة بلدي تعرض تجربتها على زوار ملتقى اليوم الرقمي في نيويورك Icon اتحاد القدم يستبدل إيقاف الرياضيين مدى الحياة بعقوبات محددة المدة Icon ضبط 15 مواطنًا لارتكابهم مخالفة صيد بدون ترخيص Icon إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً Icon الموارد البشرية: التوطين الوهمي مخالفة تستوجب العقوبة Icon 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة Icon القسط الميسر يطبق على المشاريع تحت الإنشاء فقط Icon وظائف إدارية شاغرة في روشن العقارية Icon السفارة لدى أذربيجان تغلق أبوابها الجمعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها صواعق رعدية وانعدام في الرؤية

إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف بمكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الـ 10 مساءً.

الحالة المطرية على الطائف

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية على الطائف تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، ويصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

قد يهمّك أيضاً
نصائح لاختيار سعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة

نصائح لاختيار سعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة

تنبيه من رياح شديدة بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة على جدة ورابغ

تنبيه من رياح شديدة بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة على جدة ورابغ

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

أمطار الطائف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
آخر الاخبار

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن...

آخر الاخبار
وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء
حصاد اليوم

وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

حصاد اليوم
سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد
الرياضة

سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية
الرياضة

فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

الرياضة
طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر
السعودية اليوم

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

السعودية اليوم