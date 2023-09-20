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يصاحبها رياح وجريان سيول وبرد

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الـ 10 مساءً.

الحالة المطرية على جازان

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية على جازان تشمل كلاً من (أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، وضمد) وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

أمطار جازان

توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

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