5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة بيان مشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمريكا 6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد حالات الإصابة بالصداع بسبب تناول الكافيين
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الـ 10 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية على جازان تشمل كلاً من (أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، وضمد) وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).