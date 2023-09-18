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مصحوبة برياح شديدة السرعة وبرد وسيول

إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس شيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

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