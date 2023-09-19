إنذار أحمر لـ مكة والباحة: أمطار ورياح وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية المتوقعة في مكة المكرمة تؤثر على أضم وميسان، حيث تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، ويصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وحذر مركز الأرصاد من تأثير الحالة الممطرة في الباحة على الحجرة والمخواة وقلوة وفرعة غامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، حيث تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، ويصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.