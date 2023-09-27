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مصحوبة برياح شديدة السرعة وبرد وسيول

إنذار أحمر لـ مكة وعسير: أمطار وصواعق رعدية

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
إنذار أحمر لـ مكة وعسير: أمطار وصواعق رعدية
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية في مكة المكرمة تؤثر على الطائف، بينما تؤثر في عسير على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

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وبحسب الأرصاد، تشمل التأثيرات المصاحبة للحالة المطرية رياحًا شديدة السرعة ، وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، حيث تبدأ من الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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